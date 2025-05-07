Konak’ta grev, Büyükşehir’de geri sayım

Mahir KANAAT

İzmir'de belediyelerde toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması üzerine işçiler grev kararı aldı. Konak Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 1500 işçi, 7 Mayıs itibarıyla greve başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ise 20 bin işçiyi kapsayan grev ilanı belediye binasına asıldı. Anlaşma sağlanamazsa 29 Mayıs'ta greve çıkılacak.

Konak Belediyesi'nin iştiraki MER-BEL'de örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube ile belediye arasında yürütülen TİS görüşmeleri tıkandı. Görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine 7 Mayıs saat 00:00 itibarıyla grev başladı. Belediye binalarına "Bu iş yerinde grev vardır" pankartları asıldı. Greve çıkan işçiler, sabah saatlerinde belediye binası önünde toplandı.

Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, "5 aya yakın süredir toplu sözleşme görüşmelerimizi devam ettirdik. En başından beri söylediğimiz şeyler çok açık ve netti. İnsanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz. Geldiğimiz son noktada sabah 4'e kadar görüşmeler yapıldı" dedi.

Belediye yönetimi, en düşük maaş için 52 bin 900 TL teklif etti. Ancak sendika bu teklifi yetersiz buldu. Aras, "Dedik ki, sizin bu önerdiğiniz yüzde 31'lik rakamlar, bırakın işçi arkadaşları TİS'i yürüten şube yönetimi ve temsilciler tarafından kabul görmez. Gece imzalamayı ve bizi oralara sürüklemeyi kabul etmiyoruz dedik. Belediye başkanının olmadığı bir görüşmeyi kabul etmiyoruz dedik. Görüşmelere kapalı olduğumuzu ifade ettik" ifadelerini kullandı.

GREV KARARI ASILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir Planlama A.Ş. şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan TİS görüşmeleri de tıkandı. Bu şirketlerde örgütlü Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeler, grev ilanını belediye binasına astı. Anlaşma sağlanamazsa 29 Mayıs'ta greve çıkılacak.

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, "Bugün grev ilan kararımızı astık. Eğer toplu iş sözleşmesinde talep ettiklerimiz olmazsa da 28 Mayıs gecesi 29 Mayıs sabahın ilk saatlerinde greve çıkıyoruz. Toplu iş sözleşmesinde son 20 güne girdik. Hala 20’den fazla parasal maddemiz duruyor. Süreç tıkanma noktasına geldi. Bu 20 günlük süreçte taleplerimiz hayat bulduğu takdirde bu toplu iş sözleşmesini masadan müzakereyle sonuçlandırırız. Eğer olumlu sonuç almazsak da mücadele boyutuna evrilmiş olacak" dedi.

Kenar, taleplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinde alt işçilerin aldığı maaşların aynısı olduğunu belirterek, "Eşit işe eşit ücret. Bizim taleplerimiz iş barışı. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. Sadaka değil toplu sözleşme masası diyoruz. Hep birlikte örgütlü gücümüzle mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğiz sorunlarımız çözüm bulana kadar" ifadelerini kullandı.

İŞ BIRAKTILAR

Karşıyaka Belediyesi'nde ise maaşların parça parça ödenmesine tepki gösteren işçiler, yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Belediye binası önünde toplanan emekçiler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve taleplerini basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.