Konak’ta grev sona erdi

Konak Belediyesi’ne ait MERBEL A.Ş. çalışanlarının üyesi olduğu DİSK’e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden 11’inci dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde imzalar atıldı. İki gündür süren grevin ardından sandığa giden belediye işçilerinin yapılan zamma “Evet” demesiyle grev sonlandı.

Konak Belediyesi’nin MERBEL şirketi bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi sonucuna göre 84 yevmiye ikramiye ve 8 bin 500 TL gıda kartı gibi ek haklar dahil en düşük maaş net 58 bin 94 TL, en yüksek maaş ise 77 bin 500 TL olarak belirlendi. Öte yandan toplu sözleşmeye ilk kez giren maddeler arasında şoförlere direksiyon primi, kıdem zammı ve kadın işçilere ayda bir gün regl izni yer aldı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gece gündüz devam eden sözleşme maratonumuzun sonuna gelindiğini belirterek, “Konak Belediyesi’ndeki ilk sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi. DİSK’e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, “Temsilci arkadaşlarla uyum içerisinde taslak hazırlayıp bu sürece kadar geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Grevin sonlanmasıyla beraber Konak Belediyesi’nin çöp kamyonları yeniden yollara koyuldu. Bir yandan toplu sözleşme imzalanırken bir yandan da temizlik ekipleri kontak açarak ilçenin dört bir yanında çöpleri toplamak ve kentte hijyen ve düzeni sağlamak için işbaşı yaptı.