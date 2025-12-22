Konak’ta Gülşah Durbay için hayır yemeği dağıtıldı

(İZMİR) - Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının ardından Konak Belediyesi tarafından hayır yemeği düzenlendi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki etkinlikte yüzlerce yurttaş bir araya geldi.

Tedavi gördüğü hastanede 37 yaşında hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Konak Belediyesi tarafından yemek dağıtıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın 14 Aralık’ta yaşamını yitirmesinin ardından Konak Belediyesi tarafından hayır yemeği düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu Çınarlı, hayır yemeğini yurttaşlara kendi elleriyle dağıtarak vatandaşlarla yakından ilgilendi. Etkinlik boyunca Başkan Çınarlı, yurttaşlarla sohbet etti ve Durbay için taziye dileklerini kabul etti.

Hayır yemeğinin ardından yurttaşlar, merhume Başkan Gülşah Durbay için dualar etti.