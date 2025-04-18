Konak’ta iki kütüphane, bir de Mutluluk Kahvesi açıldı

Konak Belediyesi’nin Toros Sosyal Tesisleri ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yaşama geçirdiği yeni kütüphaneler ile Güzelyalı’daki Mutluluk Kahvesi şubesi, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yaptığı açılışlarla ilçeye üç yeni kültürel ve sosyal alan kazandırıldı. Toros ve Güzelyalı’daki Cumhuriyet Kütüphaneleri ile çocuklar ve gençler, ücretsiz internet hizmetinin de verildiği, ders çalışmaya elverişli modern bir ortama kavuştu. Mutluluk Kahvesi’nin 6. şubesi olan Güzelyalı’daki hizmet noktasıyla da vatandaşlara ekonomik bir sosyalleşme imkânı sunulacak.

Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği’nin (EBİAD) desteğiyle Toros Sosyal Tesisleri içerisinde hizmete alınan Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanesi, Estetik ve modern görünümünün yanı sıra Türk ve dünya edebiyatı, çocuk kitapları, çizgi roman, tarih, bilim, sağlık ve sınava hazırlık gibi geniş yelpazede binlerce kitaba erişim imkânı sunuyor.

Kütüphanenin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kütüphaneleri sadece araştırma ya da kitap okunan yerler olarak görmüyoruz. Çocukların ve gençlerin ders çalışabilecekleri mekânlara çok ihtiyaçları var. Kışın soğukta, yazın sıcakta gelip rahatlıkla ders çalışabilecekleri, çaylarını kahvelerini içebilecekleri ve kendilerini iyi hissedecekleri bir mekân yaratmak istedik. Bir mimar gözüyle mekân kalitesini de sağladık. Gençlerin ve çocukların vakit geçirmekten keyif alacağı şık bir mekân oldu” dedi.

Konak Belediye Başkanı Mutlu ve beraberindeki konuklar Toros’taki açılışın ardından Güzelyalı’ya geçti. Nazım Hikmet Kültür Merkezi içerisinde oluşturulan Cumhuriyet Kütüphanesi ve Mutluluk Kahvesi’nin altıncı şubesinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Burada da bir konuşma yapan Mutlu, “Yola çıkarken her mahalleye bu hizmeti vereceğimizi söylemiştik. Öncelikle bu kütüphanelerin açılışında desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gün dayanışma günü. Biliyorsunuz ki biz mazeret üretmeden çalışmaya geldik. Herhangi bir mazeret ya da bahane üretmeden iş yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de sizlerin desteğine dayanışmamıza çok ihtiyacımız var. Kültür merkezimiz gençlerin içinde ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği bir alan ve ayrıca aynı çatı altında Mutluluk Kahvemiz var. Bu birçok kişinin imecesi ile ortaya çıkan bir çalışma. Bu sebeple çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Açılış kurdelelerinin hep birlikte kesilmesinin ardından konuklarla kütüphaneleri gezen Mutlu, Mutluluk Kahvesi’nin yeni şubesinde de kısa bir mola verdi.