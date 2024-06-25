Konak’ta kadınlar, şiddete ve kadın cinayetlerine ‘hayır’ dedi

Kadın cinayetlerine dur demek için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasında, katledilen kadınlar için bir araya gelindi. Mutlu, "Erkeklerden katil yaratan karanlık bütün ülkeyi sardı. Ama biz bu duruma susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Hep birlikte, bugünden itibaren sokaklardayız, alanlardayız. Erkek şiddetine hayır, kadın cinayetlerine hayır" dedi.

Gonca YILDIZ

Son günlerde artan kadın cinayetlerine dur demek için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun çağrısı üzerine Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması düzenlendi.

Öldürülen tüm kadınların anısına gerçekleştirilen açıklamaya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, kadın dernekleri başkan ve temsilcileri, vakıf, oda, birlik, baro başkan ve temsilcileri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve katledilen kadınların aileleri ve yurttaşlar katıldı.

Kadınların büyük destek verdiği basın açıklamasında “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”, “Ölmek Değil Yaşamak İstiyoruz”, “Korkma, Gücünün Farkında Ol” “Kadın Cinayetlerine Dur Diyoruz” yazılı pankartlarla kadın cinayetlerine dikkat çekildi. Katledilen kadınların fotoğraflarını ellerinde taşıyan kadınlar sloganlarıyla da basın açıklamasına katkıda bulundu.

"KONAK'TA ÜÇ KADIN CİNAYETİ YAŞANDI"

Basın açıklamasında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kadınların özgür, erkeklerle yan yana, eşit birey olarak yaşadığı bir İzmir ve bir Türkiye hayaliyle çıktığımız yolda sadece bir haftada Konak’ta üç kadın cinayeti yaşandı; üç erkek şiddeti yaşandı. Bu kabul edilemez. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, dediğimizde bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçildiğinde, ‘Bunu yapmayın. Bu, kadınları öldürecek’ dediğimizde ne kadar haklı olduğumuzu maalesef üç canımızı kaybederek bir kere daha gördük. Sevgili Hacer Çağla on beş yaşındaydı ama onu öldüren de on beş yaşındaydı. Bir çocuktan katil yaratan karanlık demiştik buna. Erkeklerden katil yaratan karanlık bütün ülkeyi sardı, İzmir’i sardı, Konak’ı sardı. Ama biz bu duruma susmuyoruz, itaat etmiyoruz ve hep birlikte bugünden itibaren sokaklardayız, alanlardayız. Erkek şiddetine hayır, kadın cinayetlerine hayır" dedi.

"SUSMAYACAĞIZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ, KORKMAYACAĞIZ"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da, "Şimdi ayağa kalkmak, mücadele etmek, bu karanlık, bu yobaz zihniyete karşı sesimizi duyurmak zorundayız. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın mücadelesi sadece kadınların mücadelesi değildir. Bir eşitlik, hak, emek, adalet, özgürlük mücadelesidir” diye konuştu. Hepimiz buradayız, susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, korkmayacağız. Hiç kimse yalnız değil. Bu ses büyüyerek dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılmak zorunda" diye konuştu.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ GERİ GETİRİN"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise, "Kadın cinayetleri, kadınların şiddete maruz bırakılması birer fıtrat değildir. Herkes kadınların ve çocukların şiddet görmemesi için elinden geleni yapacak. İstanbul Sözleşmesi’ni acilen geri getirin. Mağdurların katilleri var ama sizler görülmeyen katillersiniz. Aklınıza esen politikaları uygulamaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.