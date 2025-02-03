Konak’ta ‘Mutluluk Kahveleri’ne 3 şube birden

Konak Belediyesi tarafından yaşama geçirilen ve emeklilerin sosyalleşerek uygun fiyata çay-kahve içebilecekleri Mutluluk Kahvesi’nin yeni hizmet noktaları, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Kemeraltı ve Güneşli Mahallesi’nin ardından Adile Naşit Parkı, Toros ve Sevgi Yolu Ayaküstü Mutluluk Kahveleri’nin de açılışıyla birlikte sayıları beşe ulaşan Mutluluk Kahveleri’nin en yeni şubelerinin toplu açılış törenine emekliler de yoğun ilgi gösterdi. Barbaros Mahallesi’nin anketinde birinci sırada yer alan Mutluluk Kahvesi talebi, mahalle sakinlerinin isteği üzerine Adile Naşit Parkı’nda hayata geçirilirken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentin pek çok yerinde Mutluluk Kahvesi açacaklarının müjdesini verdi. Başkan Mutlu, yaşanan ekonomik kriz ortamında emekli vatandaşlara soluk aldırmaya, onların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bize neşeyi, yaşamdan keyif almayı unutturdular. Biz tekrar, bu kahvelerle, herkesin kent yaşamına katılmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

BASİTÇE SÖYLEMEK GEREKİRSE MUTLU OLMAK İSTİYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Günaydın törende yaptığı konuşmada, Mutluluk Kahvesi çalışmaları nedeniyle Konak Belediye Başkanı Mutlu ve Konak Belediyesi çalışanlarını kutladı. Herkesin huzur ve barış içinde, geleceğe güvenle bakarak yaşamak istediğini vurgulayan Günaydın, “Birileri bize bağırmasın, demokrasi hepimiz için geçerli olsun. Eşit yurttaşlık olsun. Farklı evlerde doğdular diye insanlar ayrımcılığa uğramasın. Bu tabloyu uzatabiliriz sonuna kadar. Basitçe söylemek gerekirse mutlu olmak istiyoruz” dedi.

CHP'nin yeni nesil siyaset ve belediyecilik anlayışının geniş halk kesimleri tarafından benimsendiğini belirten Günaydın, şunları söyledi: “Belediye başkanımızı kutluyorum. Mutluluk kafeleri demiş. Mutlu çocuklar sokakları demiş. Basit bir sözcük. Ama bir insan mutlu ise, altında siyasi, iktisadi, sosyal yapılması gereken işler tamamlanmış demektir. İşte bu nedenle, Konak Belediye Başkanımız, sevgili dostum Nilüfer Hanım beni davet ettiği zaman, yoğunluklarımız, çakışmalar gibi nedenlerle 20 gün bir fırsat, zaman bulamadık. Ama nasip bugüneymiş. Bugün güzel bir günde sizlerle beraber olduk. Ben yeni nesil siyaset anlayışımızın, yeni nesil belediyeciliğimizin herkese iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği insanlara yukarıdan bakan, onları ayıran, onları ötekileştiren değil, işte böyle çocuk cıvıltılarının olduğu, mutluluğun, gülümsemenin olduğu, dostluğun, dayanışmanın olduğu belediyeler. Ben hem başkanımı, hem onun bütün yol arkadaşlarını kutluyorum. Özellikle belediye çalışanı emekçi kardeşlerimizi kutluyorum.”

HERKESİN KENT YAŞAMINA KATILMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ülkenin, son dönemdeki ekonomi politikalarından çok etkilendiğini ve bu sebeple Mutluluk Kahveleri’ni çok önemsediklerini vurguladı. Mutlu şöyle konuştu: “Buradaki muhtarımız bir anket yaptı. Mahalleli ne istiyor, onu sordu ankette. Birinci sırada Mutluluk Kahvesi çıktı. Bu talebi bize iletti. Biz de dedik ki hem parkı yeniden elden geçirelim, yenileyelim hem de kahvemizi yapalım. Emeklilerin İzmir’de yaşamasının bir nedeni var. Sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşımı burada elde edebiliyorlar. Bir de sosyalleşiyorlar. Neden büyük kentlerdeyiz? Sosyalleşmek için, sokağa çıkmak için, İzmir’i yaşamak için. İzmirliler zaten sokakta yaşar, keyif insanıdır, neşelidir. Ama bu ülkede bize neşeyi unutturdular, yaşamdan keyif almayı unutturdular. Biz tekrar, bu kahvelerle, herkesin kent yaşamına katılmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

Mutlu, Mutluluk Kahveleri’nde bir araya gelerek tekrar yaşama tutunacaklarının ve hep birlikte direnmeye devam edeceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomi politikaları nedeniyle kent yoksulu haline düşürülen emeklilerimiz başta olmak üzere hepimiz geleceğiz ve bu kahvelerde tekrar yaşama tutunacağız. Birlikte sohbet edeceğiz. Bir araya geleceğiz ve direnmeye, birlikte olmaya devam edeceğiz. Burada el ele, omuz omuza, yan yana yürümeye devam edeceğiz.”

Üç farklı noktada üç Mutluluk Kahvesi’ni daha kente kazandırdıklarını belirten Mutlu, emeği geçenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Özellikle Toros Sosyal Tesisleri’nin alt katında hizmete başlayan Mutluluk Kahvesi’ne dikkat çeken Başkan Mutlu, sosyal dönüşüm mesajı verdi. Bölgeye, kadın ve erkeklerin bir arada oturabildiği ilk kafeyi kazandırdıklarını söyleyen Başkan Mutlu, “Toros sosyal tesislerimizin alt katında bir kafe açtık. Toros’ta kadın, erkek bir arada oturulan ilk kafeyi açtık. Bizim bu kafelerimiz aslında bir sosyal dönüşümü de getiriyor. Hep söylediğimiz bir şey vardı; kentsel dönüşüm sadece binaların yıkılıp yeniden yapılması değil. Oraya sosyal ve ekonomik dönüşümü de götürmek gerekiyor. Bunları da sağladığımızı düşünüyorum. Sevgi Yolu’nda da Mutluluk Kahvemiz var. Daha pek çok yerde, kentlinin buluşacağı, ekonomik olarak keyifle oturabileceği mekanlarımız olacak. Yeni kahvelerimiz hayırlı olsun” dedi.