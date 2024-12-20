Konca Kuriş’in sorgu kasedi ortaya çıktı

BirGün Kadın

Hizbullah tarafından 1998’de kaçırılan ve Konya’da bir evde 38 gün sorgulandıktan sonra domuz bağıyla katledilen müslüman feminist yazar Konca Kuriş'in Hizbullah tarafından çekilen sorgu görüntüsü ortaya çıktı.

Kuriş baskı altında verdiği ifadesinde şunları söylüyor:

"Hizbullah beni iyi ki kaçırdı. Okudum düşündüm. Ne kadar yanlış yaptığımı gördüm. Eğer Hizbullah'ın eline geçmeseydim şeytan beni ele geçirmişti. Yaşasın Hizbullah. Kahrolsun Kemalistler, Laik diktatörler."