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KONDA anketi: Halk, öldürme yasasına hayır diyor

KONDA Araştırma'nın yaptığı ankete göre, AKP'nin Meclis'e sunduğu sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasa teklifine vatandaşların çoğu karşı. "Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu sorulan katılımcıların yüzde 63'ü "uyutma" yöntemine karşı olduğunu kaydetti.

Güncel
  • 19.07.2024 16:22
  • Giriş: 19.07.2024 16:22
  • Güncelleme: 19.07.2024 16:34
Kaynak: Haber Merkezi
KONDA anketi: Halk, öldürme yasasına hayır diyor
Fotoğraf: AA

Sahipsiz hayvanlara yönelik ötanaziyi de içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin tartışmalar sürüyor.

Araştırma şirketi KONDA, KONDA Barometresi’nin temmuz sayısında, 15 yaş üstündeki katılımcılara tartışmalı sokak hayvanları teklifini sordu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 63'Ü ÖLDÜRME YASASINA KARŞI

"Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 63'ü "uyutma" yönteminin doğru olmadığını söyledi.

Katılımcıların yüzde 22'si sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını düşündüğünü belirtirken yüzde 15'i ise sokak hayvanlarının "gerekli hallerde" uyutulabileceğini savundu.

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