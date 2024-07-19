KONDA anketi: Halk, öldürme yasasına hayır diyor

KONDA Araştırma'nın yaptığı ankete göre, AKP'nin Meclis'e sunduğu sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasa teklifine vatandaşların çoğu karşı. "Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu sorulan katılımcıların yüzde 63'ü "uyutma" yöntemine karşı olduğunu kaydetti.

Güncel 19.07.2024 16:22 Giriş: 19.07.2024 16:22

Güncelleme: 19.07.2024 16:34 Kaynak: Haber Merkezi

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