KONDA anketi: Halk, öldürme yasasına hayır diyor
KONDA Araştırma'nın yaptığı ankete göre, AKP'nin Meclis'e sunduğu sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasa teklifine vatandaşların çoğu karşı. "Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu sorulan katılımcıların yüzde 63'ü "uyutma" yöntemine karşı olduğunu kaydetti.
Sahipsiz hayvanlara yönelik ötanaziyi de içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin tartışmalar sürüyor.
Araştırma şirketi KONDA, KONDA Barometresi’nin temmuz sayısında, 15 yaş üstündeki katılımcılara tartışmalı sokak hayvanları teklifini sordu.
KATILIMCILARIN YÜZDE 63'Ü ÖLDÜRME YASASINA KARŞI
"Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 63'ü "uyutma" yönteminin doğru olmadığını söyledi.
Katılımcıların yüzde 22'si sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını düşündüğünü belirtirken yüzde 15'i ise sokak hayvanlarının "gerekli hallerde" uyutulabileceğini savundu.
KONDA Barometresi’nin 155. sayısı vergi bilinci ve vergi adaleti algısı temasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik tartışmalara dair tutumları da ölçtü.— Konda Araştırma (@kondaarastirma) July 19, 2024
- Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerin yüzde 63’ü sokak hayvanlarının uyutulması gibi sert yöntemlerin uygulanmasına karşı… pic.twitter.com/ldBTwx91on