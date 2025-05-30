KONDA araştırması: Dindarlık azalıyor, inançsızlık artıyor

KONDA, Ekim 2024'te yaptığı 'Hayat Tarzları Araştırması'nın' sonuçlarını komuoyuyla paylaştı.

KONDA, son araştırmasını 16 yıl önce aynı konuda yapılan ölçümle kıyasladı. 2008 yılında yapılan araştırmayla kıyaslandığında özellikle 'dindar' kimliğini benimseyenlerin oranında ciddi bir düşüş gözlemlenirken, kendisini “ateist ve inançsız” olarak tanımlayanların oranında dikkat çekici bir artış yaşandı.

KONDA tarafından 6 bin 137 kişiyle yapılan araştırmaya göre, 2008 yılında yüzde 55 olan “dindar” oranı 2025 yılında yüzde 46’ya geriledi.

Aynı dönemde “ateist ve inançsız” olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 2’den yüzde 8’e yükseldi. “İnançlı” olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 31’den yüzde 34’e çıkarak küçük bir artış gösterdi.

“Sofu” olarak tanımlanan kesimde ise oran değişmedi, yüzde 12 olarak sabit kaldı.

KONDA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye toplumunda dindarlık azalıyor, inançsızlık ise artıyor. 2008 yılında kendini ateist ve inançsız olarak tarif edenlerin oranı yüzde 2 iken, şu anda yüzde 8" denildi.