KONDA'dan "mutlak butlan" anketi: CHP seçmeni Kılıçdaroğlu için ne düşünüyor?

KONDA’nın CHP kurultay davasına ilişkin araştırması, “mutlak butlan” kararının toplumda ve CHP seçmeninde destek bulmadığını ortaya koydu.

Katılımcılara Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayı hakkındaki “mutlak butlan” kararı soruldu. Katılımcıların yüzde 39’u kararı “kesinlikle yanlış”, yüzde 13’ü “yanlış” bulduğunu söyledi. Böylece kararı yanlış bulanların toplam oranı yüzde 52 oldu.

Kararı “doğru” bulanların oranı yüzde 8, “kesinlikle doğru” bulanların oranı ise yüzde 3’te kaldı. Katılımcıların yüzde 37’si ise kararı “ne doğru ne yanlış” bulduğunu belirtti.

Araştırmaya göre karar, iktidar yanlısı seçmenlerde de güçlü bir karşılık bulmadı. KONDA, yüzde 37’lik “ortada kalan” seçmen grubunu ise başta AK Parti seçmeni olmak üzere kararsızlar ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenlerin kutuplaşmadan kaçma eğilimi olarak değerlendirdi.​​​​​​​

KILIÇDAROĞLU'NA ESAS DESTEK AKP VE MHP'DEN

KONDA araştırmasına göre seçmenlerin çoğunluğu, CHP’nin hızla yeni bir kurultay toplaması gerektiğini düşünüyor. Bu görüş Türkiye genelinde yüzde 59’a çıkarken, AK Parti seçmeninde yüzde 53, MHP ​​​​​​​seçmeninde yüzde 68 olarak ölçüldü. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevini üstlenmesi ise daha çok AK Parti ve MHP seçmeninden destek gördü. CHP seçmeninin yüzde 43’ü Özgür Özel yönetimin kararı yok sayarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 53’ü yeni kurultay çağrısına destek verdi. "Kılıçdaroğlu genel başkan olmalı" diyen CHP seçmeninin oranı ise sadece yüzde 5’te kaldı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 46’sı “mutlak butlan” kavramını daha önce hiç duymadığını söyledi. Yüzde 29’u kavramı önceden bildiğini belirtirken, yüzde 25’i ise bu hafta öğrendiğini ifade etti. Bu sonuç, CHP davasıyla birlikte gündeme gelen “mutlak butlan” tartışmasının kamuoyunda hızlı bir ​​​​​​​farkındalık yarattığını gösterdi.