Konda: Yurttaş yüksek yıllık enflasyon bekliyor

Ekonomi Servisi

Ekonomiye güven duymayan hanehalkının enflasyon beklentisi de yükselişini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz günlerde hanehalkı enflasyon beklentisini açıklamış, TCMB’ye göre hanehalkının 12 ay sonra enflasyon beklentisi ağustosta bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 73,1’e yükselmişti.

Koç Üniversitesi ile Konda Araştıma’nın beraber hazırladığı Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin ağustos ayı sonuçları da açıklandı. Hanehalkının enflasyon beklentisi, yıllık yüzde 113 oldu. Yurttaşlara göre yılsonu enflasyonu da yüzde 96 seviyesinde gerçekleşecek. Ağustosta 12 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 101 oldu.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, ağustos ayı Hanehalkı Enflasyon Beklenti anketinin sonuçlarını değerlendirdi. Demiralp, anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu, "Bizim anketimizde hanehalkı beklentisi TCMB anketi sonuçlarından yüksek" dedi.