Konfederasyonlar Meclis’te: Ortak talepte ücret yok

EKONOMİ SERVİSİ

Üç büyük işçi konfederasyonu, Meclis’te bulunan siyasi partilere ortak ziyaretlerine dün başladı.

Türk-İş, Hak-İş, DİSK genel başkanları, "vergide adalet" gündemiyle dün Meclis’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’i ziyaret etti.

Üç konfederasyon başkanının ortak talebi, “Vergide adalet” oldu.

Konfederasyonlar, görüşmelerde parti temsilcilerine ilettikleri ortak bildiri ile taleplerini şöyle sıraladı:

1 Gelir vergisi tarifesinde 2002 yılı temel alınarak her yıl açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi sağlanmalı ve birinci dilim asgari ücretin 14 katından az olmamalıdır. Diğer dilimler de bu tutar esas alınarak yeniden düzenlenmelidir.

2 Ücretlerin, asgari ücret tutarındaki kısmının vergiden muaf tutulması uygulamasına devam edilmeli, ancak asgari ücret istisnası işçilerin kaybına yol açan vergiden indirim değil matrahtan indirim yoluyla olmalıdır.

3 Vergi matrahı eskiden olduğu gibi ücretli çalışanların lehine farklılaşmalı, ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır. Vergi sistemi, aile yükümlülükleri esas alınarak farklılaştırılmalıdır.

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ORTAK İMZALAR VERGİ İÇİN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasına sayılı gün kala, işçi sendikaları konfederasyonlarının açıklamasında ücret zammına dair bir talebe yer verilmemesi dikkat çekti. Ortak taleplerde “asgari ücret” yalnızca vergi üzerinden değerlendirildi.

Konfederasyon başkanlarının partilerle görüşmelerinde yaptıkları açıklamalarda da asgari ücret zammı tartışmaları kısıtlı yer bulabildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşmesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyonda işçiler adına masaya oturcaklarını hatırlattı. Atalay, “Asgari ücretlinin insanca yaşayabileceği bir ücret olmalı. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Demek ki enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrette talep açıklamak için ay sonunu işaret etti. Çerkezoğlu, “Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, alım gücünün hızla gerilediği bir süreçte asgari ücreti ve ücretleri enflasyonun sebebi olarak gören ve ücretleri baskılayarak enflasyonu düşüreceği iddiasında olan bir zihniyette milyonlar açlığa mahkum edilmiştir. Bu politikalardan vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da "Yüksek enflasyonu dikkate alarak bir çalışma yapılmasını daha sağlıklı buluyoruz" dedi. Ortak açıklamada yer almayan asgari ücret zammına ilişkin Arslan, “Rakamdan ziyade Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı, asgari ücretin gerçekten olması gereken noktaya taşınacağı konusu daha önemli” diye konuştu.

Genel başkanlar, bugün de AKP ve MHP grupları ile Meclis’te görüşecek.

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PATRONLAR DÜŞÜK ZAM İSTİYOR

Çoğu sendikanın aksine işverenler, zam oranıyla ilgili peş peşe açıklamalar yapmaya devam ediyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, dün asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Asmalı, "Türkiye’de maaşların yetersiz kalmasının ana nedenlerinden biri yüksek kira maliyetleri. Hanehalkının harcamalarının yüzde 50’den fazlası konut, enerji ve gıda gibi temel ihtiyaçlara gidiyor. Bu nedenle, büyük şehirlerde geçinmek zorlaşıyor. Bölgesel asgari ücret uygulaması değerlendirilebilir. Beklenen enflasyon rakamı üzerine bir refah payı eklenerek adil bir asgari ücret formülü bulunabilir" ifadelerini kullanarak bölgesel asgari ücret talep etti. Asgari ücrette ‘hassas bir denge’ olduğunu söyleyen Asmalı, oran vermedi ancak yüzde 30’luk bir zamma işaret etti. Asmalı iktidara, zam oranını artırmak yerine “sosyal destek” mekanizmalarının işletilmesi tavsiyesinde bulundu.