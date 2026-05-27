Konferans Ligi'nde final günü

Crystal Palace ile Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi finalinde bugün kozlarını paylaşacak.

Almanya’daki Leipzig Stadium’nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PALACE İLK KEZ FİNALDE

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani’nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Dördüncü hakem olarak İsveçli Glenn Nyberg görev yaparken, VAR koltuğunda ise Marco Di Bello oturacak.

Yarı finalde Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’i eleyen Crystal Palace, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükseldi.

İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ise ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi’nde finale kadar gelerek önemli bir başarı elde etti. Madrid ekibi, Avrupa’daki ilk finalinden kupayla ayrılmayı hedefliyor.

Kupayı kazanan takım, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında mücadele etme hakkı da elde edecek.

Crystal Palace cephesinde dikkat çeken isimlerin başında Ismaila Sarr geliyor. Senegalli futbolcu, Konferans Ligi’nde çıktığı son 5 maçta 6 gol kaydederek takımının finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda ise 21 gole ulaştı.

VALLECANO'NUN DİKKAT ÇEKENLERİ

Rayo Vallecano’da ise hücum yükünü Alvaro Garcia ile Jorge de Frutos çekti. İki oyuncu da sezon boyunca 12’şer gol kaydederek İspanyol ekibinin en skorer isimleri oldu.

Final öncesi teknik direktörler de ayrı hikâyelerle öne çıkıyor. Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner’in finalin ardından görevinden ayrılması beklenirken, Avusturyalı çalıştırıcı Londra ekibiyle Avrupa kupası kazanarak veda etmeyi amaçlıyor.

Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez ise kariyerinin en önemli maçlarından birine çıkacak. 38 yaşındaki teknik adam, kupayı kazanması halinde UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan ikinci İspanyol teknik direktör olacak.

Final öncesi Crystal Palace’ta sakatlığı bulunan Eddie Nketiah’ın forma giymesi beklenmezken, Rayo Vallecano’nun mücadeleye tam kadro çıkacağı belirtildi.