Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konferans Ligi'nde haftanın programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Spor
  • 17.12.2025 13:07
  • Giriş: 17.12.2025 13:07
  • Güncelleme: 17.12.2025 13:12
Kaynak: Spor Servisi
Konferans Ligi'nde haftanın programı

Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Samsunspor, deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak. Mainz Arena'daki mücadele, saat 23.00'de başlayacak. Ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

23.00 AZ Alkmaar-Jagiellonia

23.00 Shakhtar Donetsk-Rijeka

23.00 Slovan Bratislava-Hacken

23.00 Legia Varşova-Lincoln Red Imps

23.00 Sparta Prag-Aberdeen

23.00 Dinamo Kiev-Noah

23.00 Crystal Palace-KuPS Kuopio

23.00 Rayo Vallecano-Drita

23.00 Shamrock Rovers-Hamrun Spartans

23.00 Omonoia-Rakow

23.00 Mainz 05-Samsunspor

23.00 Strasbourg- Breidablik

23.00 Celje-Shelbourne

23.00 Zrinjski Rapid Wien

23.00 AEK-Universitatea Craiova

23.00 Sigma Olomouc-Lech Poznan

23.00 AEK Larnaca-Shkendija

23.00 Lausanne-Fiorentina

BirGün'e Abone Ol