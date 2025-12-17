Konferans Ligi'nde haftanın programı
Konferans Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.
Samsunspor, deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak. Mainz Arena'daki mücadele, saat 23.00'de başlayacak. Ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
23.00 AZ Alkmaar-Jagiellonia
23.00 Shakhtar Donetsk-Rijeka
23.00 Slovan Bratislava-Hacken
23.00 Legia Varşova-Lincoln Red Imps
23.00 Sparta Prag-Aberdeen
23.00 Dinamo Kiev-Noah
23.00 Crystal Palace-KuPS Kuopio
23.00 Rayo Vallecano-Drita
23.00 Shamrock Rovers-Hamrun Spartans
23.00 Omonoia-Rakow
23.00 Mainz 05-Samsunspor
23.00 Strasbourg- Breidablik
23.00 Celje-Shelbourne
23.00 Zrinjski Rapid Wien
23.00 AEK-Universitatea Craiova
23.00 Sigma Olomouc-Lech Poznan
23.00 AEK Larnaca-Shkendija
23.00 Lausanne-Fiorentina