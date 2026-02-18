Konferans Ligi'nde play-off heyecanı: Samsunspor, Shkendija karşısında
Konferans Ligi'nde play-off maçlarının ilk ayağı bugün oynanacak. Samsunspor, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma saat 23.00'te karşılaşacak.
Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda saat 23.00'te karşılaşacak. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Samsunspor, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.
Ligde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 KuPS Kuopio-Lech Poznan
20.45 Zrinjski-Crystal Palace
20.45 Sigma Olomouc-Lozan
20.45 Noah-AZ Alkmaar
23.00 Shkendija-Samsunspor
23.00 Jagiellonia-Fiorentina
23.00 Drita-Celje
23.00 Omonoia-Rijeka