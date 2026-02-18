Giriş / Abone Ol
Konferans Ligi'nde play-off maçlarının ilk ayağı bugün oynanacak. Samsunspor, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma saat 23.00'te karşılaşacak.

Spor
  • 18.02.2026 11:17
  • Giriş: 18.02.2026 11:17
  • Güncelleme: 18.02.2026 11:26
Kaynak: Spor Servisi
Konferans Ligi'nde play-off heyecanı: Samsunspor, Shkendija karşısında

Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda saat 23.00'te karşılaşacak. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

Ligde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 KuPS Kuopio-Lech Poznan

20.45 Zrinjski-Crystal Palace

20.45 Sigma Olomouc-Lozan

20.45 Noah-AZ Alkmaar

23.00 Shkendija-Samsunspor

23.00 Jagiellonia-Fiorentina

23.00 Drita-Celje

23.00 Omonoia-Rijeka

