Konferans Ligi'nde son 16 play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak. Oynanacak sekiz karşılaşma sonunda son 16'ya yükselecek takımlar belirlenecek.

Spor
  • 25.02.2026 10:51
  • Giriş: 25.02.2026 10:51
  • Güncelleme: 25.02.2026 10:56
Kaynak: AA
Konferans Ligi'nde play-off rövanş programı

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını ağırlayacak.

Konferans Ligi'nde rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Samsunspor-Shkendija

20.45 Rijeka-Omonoia

20.45 Celje-Drita

20.45 Fiorentina-Jagiellonia

23.00 Lech Poznan-KuPS Kuopio

23.00 Lozan-Sigma Olomouc

23.00 AZ Alkmaar-Noah

23.00 Crystal Palace-Zrinjski

