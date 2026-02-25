Konferans Ligi'nde play-off rövanş programı
Konferans Ligi'nde son 16 play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak. Oynanacak sekiz karşılaşma sonunda son 16'ya yükselecek takımlar belirlenecek.
Kaynak: AA
Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.
Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını ağırlayacak.
Konferans Ligi'nde rövanş maçlarının programı şöyle:
20.45 Samsunspor-Shkendija
20.45 Rijeka-Omonoia
20.45 Celje-Drita
20.45 Fiorentina-Jagiellonia
23.00 Lech Poznan-KuPS Kuopio
23.00 Lozan-Sigma Olomouc
23.00 AZ Alkmaar-Noah
23.00 Crystal Palace-Zrinjski