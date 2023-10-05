Konferans Ligi'ne Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 kaybetti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

Siyah beyazlı ekip, 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maçı 3-2 kaybetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 1 puanda kalırken Lugano puanını 4'e yükseltti.

Grubun üçüncü hafta maçları 26 Ekim Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'le karşılaşacak. Lugano da sahasında Club Bruge'u konuk edecek.

KENDİ SAHASINDA İLKİ YAŞADI

Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez iki farkla öne geçtiği bir iç saha maçını kaybetti.

YÖNETİME TEPKİ VARDI

Beşiktaş taraftarları maçın büyük bölümünde yönetime istifa çağrısı yaptı. Lugano'nun geri dönüşü sonrası takım da ıslıklandı.

Beşiktaş tribünleri, 'Yönetim istifa' tezahüratları sonrası yüksek sesle müzik açılmasına ayrıca tepki gösterdi.