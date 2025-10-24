Giriş / Abone Ol
Konferans Ligi: Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 yendi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Spor
  • 24.10.2025 00:03
  • Giriş: 24.10.2025 00:03
  • Güncelleme: 24.10.2025 00:06
UEFA Konferans Ligi’nde  Samsunspor evinde konuk ettiği Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup etti.

Samsunspor'un gollerini 2'de Musaba, 34'te Mouandilmadji ve 62'de Holse kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor, Konferans Ligi'nde 2. galibiyeti aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Dinamo Kiev'in ise henüz puanı bulunmuyor.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta ekibi Hamrun'u konuk edecek.

