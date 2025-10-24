Konferans Ligi: Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 yendi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor evinde konuk ettiği Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup etti.
Samsunspor'un gollerini 2'de Musaba, 34'te Mouandilmadji ve 62'de Holse kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor, Konferans Ligi'nde 2. galibiyeti aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Dinamo Kiev'in ise henüz puanı bulunmuyor.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin 3. haftasında Malta ekibi Hamrun'u konuk edecek.