Konferans Ligi’nde çeyrek final başlıyor
Avrupa’nın üç numaralı organizasyonunda 4 karşılaşmayla başlayacak çeyrek final turunda rövanşlar 16 Nisan’da oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 4 mücadele futbolseverlerle buluşacak.
Çeyrek final turunda ilk maçların ardından rövanş karşılaşmaları 16 Nisan Perşembe günü oynanacak ve yarı finale yükselen takımlar netleşecek.
Programda dikkat çeken eşleşmeler arasında Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki mücadele öne çıkarken, Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar karşılaşması da günün önemli maçları arasında yer alıyor.
Çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
19.45 Rayo Vallecano-AEK
22.00 Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar
22.00 Crystal Palace-Fiorentina
22.00 Mainz-Strasbourg