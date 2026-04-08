Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Konferans Ligi’nde çeyrek final başlıyor

Avrupa’nın üç numaralı organizasyonunda 4 karşılaşmayla başlayacak çeyrek final turunda rövanşlar 16 Nisan’da oynanacak.

Spor
  • 08.04.2026 11:02
  • Güncelleme: 08.04.2026 11:04
Kaynak: Spor Servisi
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 4 mücadele futbolseverlerle buluşacak.

Çeyrek final turunda ilk maçların ardından rövanş karşılaşmaları 16 Nisan Perşembe günü oynanacak ve yarı finale yükselen takımlar netleşecek.

Programda dikkat çeken eşleşmeler arasında Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki mücadele öne çıkarken, Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar karşılaşması da günün önemli maçları arasında yer alıyor.

Çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

19.45 Rayo Vallecano-AEK

22.00 Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar

22.00 Crystal Palace-Fiorentina

22.00 Mainz-Strasbourg

BirGün'e Abone Ol