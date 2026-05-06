Konferans Ligi’nde yarı final rövanşları oynanacak: Arda Turan final peşinde

Konferans Ligi’nde finalistler yarın oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda gözler İngiltere ve Fransa’da oynanacak kritik mücadelelere çevrildi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 kaybettiği eşleşmenin rövanşında İngiliz ekibi Crystal Palace’a konuk olacak.

TSİ 22.00’de başlayacak mücadelede Shakhtar, finale yükselmek için farklı galibiyet arayacak.

ARDA TURAN SÜRPRİZ PEŞİNDE

Arda Turan, UEFA kulüp organizasyonlarında görev yaptığı takımı yarı finale taşıyan beşinci Türk teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna ekibinin turu geçmesi halinde genç teknik direktör, Fatih Terim’in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör olacak.

Gecenin diğer yarı final karşılaşmasında ise Fransız temsilcisi Strasbourg, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu İspanya ekibi Rayo Vallecano’yu ağırlayacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.