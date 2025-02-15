Konferans’ta Trump gölgesi

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Almanya’da bu yıl 61’incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı (MSC) başladı. Rusya-Ukrayna savaşı, Ortadoğu’daki gerilim, Çin’in yükselişi, savunma harcamaları, Avrupa’nın güvenliği ve yapay zeka bu yıl konferansın ana konuları arasında yer alıyor.

Aralarında başta silah şirketleri olmak üzere, tekellerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu bine yakın davetli pazar gününe kadar yüzlerce etkinliğe imza atacak. Konferansa bu yıl ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de dahil olmak üzere 50’den fazla devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 100 dışişleri ve savunma bakanı katılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konferansa katılanlardan. Rusya’nın yanı sıra neofaşist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı ve Adalet İçin (BSW) Partisi de konferansa davet edilmedi.

Konferansta NATO’nun savunma harcamalarını artırması tartışılacak, "Donald Trump’ın yönetimindeki ABD nereye gidiyor?" sorusuna da cevap bulunmaya çalışılacak. "Transatlantik ortaklığa ve Ukrayna’ya verilen desteğe ne olacak?" sorusu da masaya yatırılacak.

MÜNİH’TE OHAL

Konferansın yapıldığı otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapıyor. Önceki gün Münih kent merkezinde bir aracın sendika eylemine dalması sonucu 28 kişini yaralanmasının ardından güvenlik tedbirleri artırıldı. Savaş karşıtları ise her zamanki gibi yine alanlara çıktı. Konferansı protesto eden eylemciler, yeni savaş, kriz ve çatışma kararlarının alındığı zirveyi protesto etti. Antikapitalistler, anti faşistler ve savaş karşıtlarının kitlesel gösterisi bugün gerçekleştirilecek.

100 KEZ YOK EDERLER

Zirve sürerken ABD Başkanı Donald Trump, "Dünyayı 50, hatta 100 kez yok edecek nükleer silahlarımız var" diyerek Rusya ve Çin ile nükleer silahların kontrolü görüşmelerini yeniden başlatmak istediğini açıkladı. Trump, ABD’nin hasımlarından bu konuyla ilgili taahhüt almayı umut ettiğini söyledi, "Yepyeni nükleer silahlar geliştirmemizin hiçbir nedeni yok, zaten çok fazla nükleer silahımız var" dedi.