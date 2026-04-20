Kongo Başbakanı Makosso istifa etti: Kabinesiyle görevini bıraktı

Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso, Cumhurbaşkanı'na kabinesiyle birlikte istifasını sundu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Makosso’nun, 15 Mart'taki cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlanmasının ardından yeni hükümetin kurulmasının önünü açmak için kabinesiyle istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına kadar görevden ayrılan bakanların mevcut işlerin yürütülmesini sağlayacakları kaydedildi.

Makosso’nun Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso’ya “görevini yerine getirirken gördüğü güven için” teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, cumhurbaşkanının emrinde olmayı sürdüreceği vurgulandı.

82 yaşındaki Nguesso, 15 Mart'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 94,90'ını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

Nguesso, 16 Nisan’da yemin ederek görevine başlamıştı.