Kongo'da 13 asker idama mahkum edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) "isyancı gruplara karşı mücadelede cephe hattında" görev yapan 13 asker, savaştan kaçma suçlamasıyla yargılandıkları davada ölüm cezasına çarptırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’daki Butembo Askeri Mahkemesinde 23 asker, "savaştan kaçma, mühimmat saklama, tecavüz girişimi, hırsızlık, emir ihlali ve sivilleri öldürmek" gibi suçlamalarla hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, savaştan kaçtığına hükmettiği 13 askeri idam cezasına, 4 askeri ise 2 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı, 6 asker ise beraat etti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren grupların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü belirtiliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.