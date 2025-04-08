Kongo'da 50 su aygırı şarbondan zehirlendi

KONGO, (DHA) - KONGO’nun doğusundaki Virunga Milli Parkı’nda en az 50 su aygırı ve çok sayıda büyük hayvanın şarbon zehirlenmesi sonucu öldüğü bildirildi.

Virunga Milli Parkı Müdürü Emmanuel De Merode bugün yaptığı açıklamada, Kongo'daki parkta en az 50 su aygırı ve diğer büyük hayvanların şarbon zehirlenmesi sonucu öldüğünü belirterek, Afrika'nın en büyük göllerinden birini besleyen nehir boyunca yüzerken görüldüğünü söyledi. Yapılan testler şarbon zehirlenmesini doğrularken, zehirlenmenin kesin nedeninin henüz belirlenemediği ve olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.