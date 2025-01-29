Kongo DC’de kitlesel protestolar yükseldi

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa’da, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba ve Ruanda’ya karşı geniş katılımlı protestolar gerçekleştirildi. Kinşasa’nın çeşitli noktalarında toplanan göstericiler, M23’ün Goma şehrini kuşatmasını ve isyancılara destek verdiği iddia edilen Ruanda’yı kınadı.

"M23’e hayır, Ruanda’nın müdahalesine son" ve "egemenliğimize saygı" gibi sloganları atan protestocular, hükümete ulusal güvenliği sağlama ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruma çağrısında bulundu.

Güvenlik güçleri, protestolar sırasında güvenliği sağlamak için yoğun önlemler alırken, başkentin birçok noktasında gösteriler devam ediyor.

KDC’nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

M23’ün saldırıları, KDC ile Ruanda arasında diplomatik gerginliğe yol açtı. KDC, 26 Ocak’ta Ruanda’daki tüm diplomatlarını geri çağırmış ve iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kesmişti.

Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009’da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.