Kongo Demokratik Cumhuriyeti: M23 üyeleri, Masisi-Centre kasabasının kontrolünü ele geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılar Masisi-Centre kasabasını ele geçirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Masisi-Centre kasabasında ve çevresinde güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların ardından kasabanın kontrolünün M23 üyelerinin eline geçtiği ve binlerce sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

M23, BÖLGEDEKİ BİRÇOK KASABAYI ELE GEÇİRDİ

M23 üyeleri, Şubat 2023’te bölgede stratejik öneme sahip Rubaya şehrini ele geçirmiş ancak ordunun düzenlediği operasyon sonucu kenti terk etmek zorunda kalmıştı.

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23’ün Kasım 2021’de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'nin altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçladığı Ruanda ise bu iddiaları reddediyor.