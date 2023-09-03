Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde altın taşıyan konvoya saldırıda 4 kişi öldü

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Güney Kivu eyaletinde Çin madencilik şirketine ait altınları taşıyan konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 2'si Çin vatandaşı 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel yetkililerin açıklamasında, Fizi bölgesinde Kimbo Nehri yakınında gerçekleşen olayda saldırganların konvoydan büyük miktarda altın çaldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bir asker ve şoförün yanı sıra Çinli madencilik şirketinin 2 çalışanının yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.