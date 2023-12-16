Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ateşkes 2 hafta uzatıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), 20 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ordu ile silahlı gruplar arasında alınan ateşkes kararı, 2 hafta uzatıldı.

Ajans Haberleri 16.12.2023 17:36 Giriş: 16.12.2023 17:36

Güncelleme: 16.12.2023 17:39 Kaynak: AA

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Yerel basındaki haberlerde, KDC'deki çatışmalarda sağlanan ateşkesin 2 hafta uzatıldığı bilgisi paylaşıldı. KDC'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplarla ordu arasında 11 Aralık'ta 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti.