Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti.

Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, Mweka bölgesinde ilan edilen salgında şimdiye kadar 28 Ebola vakasının tespit edildiğini açıkladı. Salgın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu belirtti.

Ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini ve rakamların geçici olduğunu, araştırmaların sürdüğüne de değinen Kamba, hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu da ifade etti.

Bakan, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini, izolasyon prosedürleri uygulamaya konulduğunu ve cenaze işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini de aktardı.

Öte yandan Kanada merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ebola salgınına müdahale için bölgeye ekip gönderdiğini duyurdu.

MSF, ulusal otoriteler ve uluslararası sağlık ortaklarıyla koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirterek, "Durumu değerlendiriyoruz ve müdahaleye en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabileceğimizi araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC'deki Ebola salgınına ilişkin Amerikan X platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

KDC'de yeni Ebola salgınının doğrulandığını belirten Ghebreyesus, "Ne yazık ki şu ana kadar 4'ü sağlık çalışanı 15 ölüm bildirildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin, sağlık çalışanlarını korumak ve hastalara bakım sağlamak için gereken uzmanları ve tıbbi malzemeleri konuşlandırarak müdahaleyi desteklediğini bildirdi.

ÜLKEDE 1976'DAN BU YANA 16 EBOLA SALGINI OLDU

Ebola, hastanın ya da ölen kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşan ciddi, kanamalı bir viral hastalıktır.

KDC'de bu, 1976'dan bu yana kayıtlara geçen 16'ncı Ebola salgını oldu.

Ülkedeki en büyük salgın ise 2018-2020 yıllarında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşanmış ve 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.