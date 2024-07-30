Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 12 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancı grubun saldırısında 12 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Lubero bölgesindeki Bandulu köyüne Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalanıp ateşe verildiği saldırıda, 12 sivil yaşamını yitirdi.

ADF üyelerinin geçen hafta yine aynı bölgedeki saldırısında 35 sivil hayatını kaybetmişti.

​​​​​​​Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.