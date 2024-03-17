Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 8 BM askeri yaralandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde, isyancıların saldırısında 8 BM barış gücü askeri yaralandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki İstikrar Misyonu'ndan (MONUSCO) yapılan açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasında devriye gezen barış gücü askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1'i ağır 8 barış gücü askerinin yaralandığı duyuruldu.

Ruanda tarafından desteklendiği ileri sürülen ve yılbaşından bu yana saldırılarını artıran isyancı 23 Mart Hareketi (M23), stratejik öneme sahip Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya bağlı Sake kasabasına kadar ulaşmıştı.

M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesmişti.

Sake kasabası yakınlarında güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.