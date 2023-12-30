Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırılarında 14 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırılarında 14 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Mambau ve Kawame köylerinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, sivillere yönelik saldırılar düzenledi.

Saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 14 sivil yaşamını yitirdi.

ADF üyelerinin yine aynı bölgeye 23 Aralık'ta yaptığı saldırıda ise 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.