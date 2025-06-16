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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: 29 ölü

Ajans Haberleri
  • 16.06.2025 17:15
  • Giriş: 16.06.2025 17:15
  • Güncelleme: 16.06.2025 17:15
Kaynak: DHA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: 29 ölü

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ, (DHA) - KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 29 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, başkent Kinşasa'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bakanlık, 15 Haziran'da düzenlenen kriz toplantısında hasar tespiti için bakanlıklar arası bir görev gücü oluşturulduğunu kaydetti.

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