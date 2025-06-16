Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel: 29 ölü

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ, (DHA) - KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 29 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, başkent Kinşasa'da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 29 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bakanlık, 15 Haziran'da düzenlenen kriz toplantısında hasar tespiti için bakanlıklar arası bir görev gücü oluşturulduğunu kaydetti.