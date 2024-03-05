Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 15 sivil yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesinde 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

En az 15 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda, çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölgede M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ederken, bölge sakinlerinin evlerini terk ederek Kuzey-Kivu’nun başkenti Goma’ya doğru hareket ettiği bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne (HRW) göre, Ruanda tarafından desteklendiği ileri sürülen ve yılbaşından bu yana saldırılarını artıran M23 isyancı grubu, stratejik öneme sahip Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sake kasabasına kadar ulaştı.

M23 üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Ruanda sınırında yer alan Rutshuru bölgesindeki birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirerek ve Goma'ya giden iki ana yolu kapatarak, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi yönetimle karasal bağını kesti.

Sake yakınlarında güvenlik güçleri ile M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.