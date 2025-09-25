Giriş / Abone Ol
Kongo’da Ebola salgını: 35 kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde görülen Ebola salgınında 57 vaka tespit edildiğini, 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. DSÖ, salgının ilanından bu yana temaslılara ve sağlık çalışanlarına aşı yapıldığını, son günlerde vaka sayılarında düşüş görüldüğünü bildirdi.

Dünya
  • 25.09.2025 09:32
  • Giriş: 25.09.2025 09:32
  • Güncelleme: 25.09.2025 09:34
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınında 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kongo’nun Kasai eyaletinde 57 vakanın doğrulandığı belirtildi.

DSÖ yetkilileri, Kasai eyaletinde salgının ilan edildiğinden bu yana, sağlık çalışanlarının ve Ebola virüsünün temaslılarına aşı yapılmaya başlandığını kaydetti. Son bir haftada ise vaka sayılarında düşüş olduğuna dikkat çekildi.

