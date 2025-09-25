Kongo’da Ebola salgını: 35 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde görülen Ebola salgınında 57 vaka tespit edildiğini, 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. DSÖ, salgının ilanından bu yana temaslılara ve sağlık çalışanlarına aşı yapıldığını, son günlerde vaka sayılarında düşüş görüldüğünü bildirdi.
Kaynak: DHA
DSÖ yetkilileri, Kasai eyaletinde salgının ilan edildiğinden bu yana, sağlık çalışanlarının ve Ebola virüsünün temaslılarına aşı yapılmaya başlandığını kaydetti. Son bir haftada ise vaka sayılarında düşüş olduğuna dikkat çekildi.