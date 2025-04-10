Kongo’da tekne alabora oldu: 50 ölü

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ, (DHA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin alabora olması sonucu en 50 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletindeki Kongo Nehri’nde bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia, Equateur eyaletine bağlı Mayita kasabası yakınlarında, Kongo Nehri’nde alabora olan teknedeki en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.