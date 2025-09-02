Kongre iptal edildi: CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı, kayyum heyeti atandı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi görevden alındı.

İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak görevlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyledi. Çelik, "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan kayyum heyetinde görevlendirilen Gürsel Tekin, "Ben CHP'yi sahipsiz bırakacak bir anlayışta değilim. Partimin adliye koridorlarından bir an önce çıkartılarak eski demokratik işleyişine kavuşturulması için her görevi yapmaya hazırım" diye konuştu.

