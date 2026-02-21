Kongreden onay: CDU Alman vatandaşlığına geçişi zorlaştırmak istiyor

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Stuttgart'ta yapılan kongresinde göç, vatandaşlık, çocukların sosyal medya kullanımı gibi birçok konuda hazırlanan önergeler oylamaya sunuldu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu CDU'nun kongresinde, göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişinin zorlaştırılmasına ilişkin önerge kabul edildi. Buna göre, sekiz yıl Almanya'da ikamet eden göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçmesi öngörülüyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD)-Yeşiller-Hür Demokrat Parti (FDP) iktidarında 2024 yılında yapılan değişikliklerle Alman vatandaşlığına geçişler kolaylaştırılmış ve beş yıldır Almanya'da ikamet edenlerin vatandaşlığa geçmesinin önü açılmıştı.

"BİRÇOK GÖÇMEN ENTEGRE OLAMADI"

CDU kongresinde kabul edilen metinde, vatandaşlığa geçmek için beş yılın yeterli olmadığı, "birçok göçmeninin bu süre zarfında Alman toplumuna henüz yeterince entegre olamadığı" ifade ediliyor.

1001 delegenin katıldığı kongrede kabul edilen metinde, Alman vatandaşlığına kabul edilecek kişilerin Anayasa ilkeleri ve Alman toplumunun "temel değer yargılarıyla uyumlu olup olmadığının" daha sıkı denetlenmesi de istendi. Bunun, kadın-erkek eşitliğini, din ve cinsiyet kimliği gibi temel hak ve özgürlükleri, her türlü antisemitizm ve ırkçılığın reddedilmesini ve Almanya'nın Nazi rejimi döneminden doğan tarihsel sorumluluğun kabulünü içerdiği ifade edildi. Almanya'ya yasa dışı yollarla giriş yapanlara ise vatandaşlık hakkı tanınmaması gerektiği belirtildi.

PEÇENİN YASAKLANMASI TALEBİ KABUL EDİLDİ

Muhafazakâr partinin kongresinde, kamuya açık alanlarda peçe takılması veya burka giyilmesinin yasaklanmasına ilişkin önerge de kabul edildi.

Delegelerinin çoğunun destek verdiği metinde peçe ve burka gibi "yüzü tamamen veya büyük ölçüde kapatan giysilerin veya örtülerin yasaklanması" talep edildi. CDU kadın kolları tarafından sunulan önergede, "Genel bir örtünme yasağı toplumumuzun özgürlükçü toplumumuzun değerlerini güçlendirir, kadınların hakları ve onuru için verdiğimiz mücadeleyi belgeler" ifadesi yer aldı. "Açık bir yüz, açık bir toplumun ve karşılıklı saygının temelidir" denildi.

Metinde, Fransa, Belçika ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde de benzer yasakların uygulandığı hatırlatılarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu yasakları onayladığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA 14 YAŞ SINIRI

SPD ve CDU'nun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile birlikte koalisyon hükümetinde yer alan CDU'nun kongresinde okullarda cep telefonunun yasaklanmasına ilişkin önerge de kabul edildi.