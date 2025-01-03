Konkordato başvuruları 2024’te zirve yaptı

Şirketlerin finansmana eri­şim sorunları, sıkı para po­litikası, artan işçi maliyet­leri, döviz kurunun da etkisiyle konkordato başvuruları, kasım ayında 2019 verilerini yakalaya­rak aralık ayındaki verilerle bir­likte zirveye ulaştı.

2024’te 1.723 konkordato baş­vurusu yapıldı. En fazla başvuru 2019’da 1.387 konkordato başvu­rusu iken 2024’ün kasım ayın­da bu rakam geride bırakılmış­tı. Şirketler 2024 bitmeden ara­lık ayında yaptıkları konkordato başvurusunda 219 geçici müh­let kararı aldı.

Dünya'dan Hayati Arıgan'ın haberine göre; bu rakam tüm za­manlarda bir ayda yapılan en faz­la geçici mühlet kararının veril­diği rakam oldu. Finansal stres altındaki firmaların faaliyetle­rine devam ederken ödeme ko­laylığı elde etmek amacıyla kon­kordato talebinde bulunabiliyor. İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan konkordato hükümleri ile borç­lunun borcunun uzatılması, bor­cundan indirim yapılması veya muhtemel bir iflastan kurtulma­sının amaçlanıyor.

TEKSTİLCİLER İÇİN İŞLER İYİ GİTMEDİ

Finansman ve üretim faali­yetlerindeki bozulmadan en fazla nasibini alan sektörlerin başında gelen tekstil sektörü, yıl boyunca en fazla konkordato başvurusunun da yapıldığı sek­tör oldu. 2018’den bugüne top­lamda en riskli sektörler; inşa­at, tekstil ve gıda, en riskli iller; İstanbul, Ankara, Kocaeli oldu. konkordatotakip.com’un veri­lerine göre geçici mühlet baş­langıcından iflas kararı verilme ortalama süresi; 423, ret kara­rı verilme ortalama süresi; 473, tasdik kararı verilme süresi or­talama 700 gün oldu.

ALACAKLILAR İÇİN UZUN BİR SÜREÇ

Aralık ayında kesin mühlet ka­rarı verilen dosya sayısı 144 olur­ken, yıl genelinde bu sayı 827’e ulaştı. Aralık ayında 89 dosya için konkordatonun reddi kara­rı verilirken, yıl bazında toplam 701 konkordato başvurusu red­dedildi. Aralık’ta iflas kararı ve­rilen dosya sayısı 24 olurken, yıl genelinde 132 şirketin iflas et­miş oldu.

Mahkemeler Aralık’ta 10 şirketin konkordato kararını tasdik ederken yıl genelinde 114 şirket tasdik kararı ile rahat bir nefes aldı. Konkordatolardaki artan tırmanış, pandemi döne­mindeki krizin bile 2024’te ge­çilmesi ekonominin durumuna ayna tutmuş oluyor.

GEÇEN YIL KİMLER KONKORDATO İLAN ETTİ?

Geçen yıl konkordato sürecine giren bazı firmalar şunlar;

-Sanovel İlaç’ı da bünyesinde bulunduran Arven İlaç konkordato ilan etti.

-Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından Gürsüt konkordato talebinde bulundu. Mahkeme geçici mühlet verdi.

-Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti.

-Önde gelen tekstil markalarından biri olan ve İstanbul Fatih’te 2 büyük mağazası bulunan Granz Moda, konkordato ilan etti.

-Ardı ardına yaşadığı mali sorunlar sonrası konkordato talep eden Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş., bir milyar lirayı aşan borçla davalık olmuştu. Hakkında mal kaçırma iddiaları da bulunan şirket beraberindeki milyonlarca dolarla birlikte iflas etti.

-Ünlü mobilya firması Alsemo Mobilya ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti.

-Türkiye’de 20 yıldır faaliyette bulunan Darkale Yapı darboğazdan çıkamayıp konkordato talep etti.

-Yıldız Yatak konkordato ilan etti.

-120 yıllık çay devi Tirebolu 42 konkordato talebinde bulundu.

-Aroma Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş. hakkında geçici konkordato kararı verdi.

-Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. 1995 yılında kurulan halı üreticisi firma Türkiye’nin en büyük 100 ihracatçı firması arasındaydı.

-Türkiye’nin önde gelen otomotiv firması 07 Uğur Profil konkordato ilan etti

-Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

-Futbol kulüplerine sponsor olan GKN Kargo iflas etti.

-Türkiye’de çok sayıda AVM’de şubeleri bulunan Zara ve H&M gibi dünyaca ünlü markalara kumaş sağlayan 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato istedi.

-34 ülkeye ihracat yapan tekstil devi Armes Home konkordato ilan etti.

-Türk giyim markası Bad Bear için süre uzatımı kararı verilmişti.