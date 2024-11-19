Konkordato ilan etmişti: Türkiye’nin önde gelen tekstil firması iflas etti

Türkiye'den 12 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve ağustos ayında konkordato ilan eden Fi Triko iflas etti.

Pierre Cardin, Zara, Us Polo, LC Waikiki ile DeFacto gibi firmalar için üretim yapan Fi Triko finansal sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyordu.

Dünya'da yer alan habere göre; şirket ağustos ayında konkordato ilan etmişti. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Fi Triko hakkında 14 Ağustos tarihinde 3 ay geçici mühlet kararı vermişti.

Firma sahibi Mehmet Karabulut geçici mühlet süresinin uzatılmasını talep ederken, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi söz konusu başvuruyu reddetti.

Mahkeme, şirketin 14 Kasım tarihi itibarıyla iflas ettiğini duyurdu.