Konkordato kuyruğu her gün uzuyor

Küçükten büyüğe çok sayıda işletme, ekonomik daralma ve nakit akışı sorunlarıyla ayakta kalma savaşı veriyor. Finansmana erişimdeki zorluklar, artan maliyetler ve azalan talep, şirketleri konkordato kapısına yöneltiyor. Ocak-Haziran döneminde 2 bin 776 firma konkordato başvurusunda bulundu. Mahkemelerce konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı Haziran itibarıyla 1259’u buldu. 96 firma hakkında ise iflas kararı verildi.

Konkordatotakip.com’un verilerine göre Haziran ayı sene başından bu yana konkordato başvurularının en yüksek olduğu ay olarak kaydedildi. Konkordato başvuruları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 162,6 oranında artarak toplamda 541 yeni dosya açıldı. Bu dosyalardan 292’si hakkında geçici mühlet kararı verildi. 132’si hakkında kesin mühlet, 91’i hakkında ise konkordatonun reddine karar verildi. 19 firma için iflas, 7 dosya için de tasdik kararı verildi.

İNŞAAT VE TEKSTİL YARIŞIYOR

İflas ertelemenin kaldırıldığı 2018 yılında konkordatonun ilk aşaması olan geçici mühlet kararı sayısı 1384 iken bu sayı 2023’te 519, 2024 yılında 1723’e ulaştı. 2025 yılının ilk altı ayında 1259 olan geçici mühlet kararlarında yıl sonunda yeni bir rekor bekleniyor.

İflasa karşı konkordato talep eden sektörlerin başında inşaat, tekstil ve metal sanayindeki firmalar geldi. 2018 yılından bugüne kesin mühlet kararı alan 475 inşaat firması, 298 tekstil firması ve 105 metal ürün imalatı firması bulunuyor. Gıda, mobilya, otelcilik sektörlerinden firmalarda da konkordato başvurularında artış yaşandı.

KARŞILIKSIZ ÇEKLERE YANSIDI

Ayrıca borç ödeyememe eğilimi, karşılıksız çek ve protestolu senetlerde de patlamaya yol açtı. Risk Merkezi’nin verilerine göre bu yıl Ocak-Mayıs döneminde 108 bin 161 çek bankalara ibrazında karşılıksız çıktı. Karşılıksız çek sayısının yüzde 11,8 oranında arttığı bu dönemde bu çeklerin parasal tutarı ise yüzde 42,5 oranında artarak 81,8 milyar liraya çıktı. Söz konusu beş ay içerisinde farklı zamanlarda ve birden fazla çeki karşılıksız çıkanlar tek kişi sayılarak hesaplanan çeki karşılıksız çıkanlar 16 bin 442 kişiyi buldu.

Aynı dönemde vadesinde ödenmediği için bankalar tarafından protesto edilen senet sayısı ise geçen yıla göre yüzde 29,9 oranında artarak 113 bin 690’a yükselirken, bu senetlerin parasal tutarı ise yüzde 136 oranında artarak 33,1 milyar liraya tırmandı.