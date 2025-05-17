Konkordato ne demek? Şirketler neden konkordato ilan eder?
Konkordato, ekonominin kötü olduğu durumlarda sıklıkla karşılaşılan bir terim. Konkordato özellikleri ve konkordato hakkında tüm bilgiler haberimizde.
Ekonomik krizlerin derinleştiği dönemlerde sıkça duyduğumuz “konkordato” terimi, aslında bir iflas değil, iflası önleme yoludur. Son yıllarda Türkiye’de de birçok büyük şirketin konkordato ilan etmesiyle birlikte bu kavram kamuoyunun gündemine girmiştir. Peki konkordato ne demek, nasıl işler ve şirketler neden bu yola başvurur? İşte merak edilen tüm detaylar.
KONKORDATO NEDİR?
Konkordato, borçlarını zamanında ödeyemeyecek duruma gelen bir şirketin, alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yapılandırması ve iflas etmeden ticari faaliyetlerine devam etmesi için hukuki koruma talep etmesidir.
KONKORDATONUN HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?
Türkiye’de konkordato süreci, İcra ve İflas Kanunu’nun 285-309. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 2018 yılında yapılan düzenlemeyle iflas erteleme kaldırılmış, yerine konkordato uygulaması güçlendirilmiştir.
KONKORDATO NEDEN İLAN EDİLİR?
Şirketler veya gerçek kişi borçlular şu nedenlerle konkordatoya başvurabilir:
- Borçlarını ödeme gücünü kaybetmiş olmaları
- İflas etmek istememeleri
- Alacaklılarla mahkeme gözetiminde anlaşma yoluna gitmek istemeleri
- Süre kazanarak faaliyetlerini yeniden yapılandırmak istemeleri
Özellikle ekonomik durgunluk, kur şokları ve krediye erişim zorlukları konkordato başvurularında artışa neden olur.
Konkordato Süreci Nasıl İşler?
- Başvuru: Borçlu, ticaret mahkemesine konkordato talebiyle başvurur.
- Geçici mühlet: Mahkeme 3 ay süreyle geçici mühlet verir. Bu süre boyunca haciz yapılamaz.
- Konkordato komiseri atanır: Komiser, şirketin mali durumunu denetler.
- Alacaklılarla toplantı yapılır: Borçların ne kadarının, hangi vadeyle ödeneceği belirlenir.
- Kesin mühlet: Uygun görülürse 12 aylık kesin mühlet verilir.
- Mahkeme kararı: Konkordato projesi kabul edilirse şirket iflastan kurtulur; edilmezse iflas süreci başlar.
KONKORDATO İFLAS MIDIR?
Konkordato iflası önlemeyi amaçlayan bir kurtuluş mekanizmasıdır. İflas bir sona işaret ederken, konkordato yeniden başlamak için bir fırsattır.
KONKORDATO BAŞVURUSU ŞİRKET İÇİN NE ANLAMA GELİR?
Avantajlar:
- Haciz işlemleri durur
- Faaliyetler devam eder
- Süre kazanılır
- Şirket yeniden yapılandırma şansı elde eder
Dezavantajlar:
- Piyasa güveni sarsılır
- Tedarik zincirinde aksaklıklar oluşabilir
- Kredi notu düşebilir
- Medya ve kamuoyu algısı zarar görebilir