Konkordato talepleri iflasla sonuçlanıyor

Haber Merkezi

Ekonomik kriz, firmaların konkordato taleplerini artırırken mahkemeler artık mühlet değil, iflasa hükmediyor. İstanbul'da Ak Sav İnşaat Hafriyat, Ankara'da Portex Grup İnşaat ve Konya'da büyük mobilya şirketlerinden Zenio iflas etti.

15 yılı aşkın süredir sektörde yer alan Ak Sav İnşaat Hafriyat'ın konkordato talebi reddedildi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için iflasa hükmetti. Şirket hakkındaki konkordato tedbirleri kaldırılırken konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırıldı. İflas işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde başlatıldı.

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Portex Grup İnşaat'ın konkordato davasında feragat nedeniyle talebi reddetti, şirketin iflasına karar verildi. Daha önce verilen mühlet kararları hükümsüz kaldı, tüm tedbirler kaldırıldı ve komiserler kurulunun görevine son verildi. Alacaklıların haklarını iflas masası üzerinden aramaları gerekecek.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Zenio Mobilya'nın açtığı konkordato davasını reddederek şirketin iflasına hükmetti. Daha önce tanınan geçici mühlet ve ihtiyati tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserinin görevi sonlandırıldı. Şirket için Konya 1. İcra Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu.