Konkordatoda tavan

Haber Merkezi

Türkiye’de ekonomik kriz artık yalnızca mutfakta değil, fabrika bacalarında, mahkeme salonlarında ve ilan sitelerinde hissediliyor. İşçilerle birlikte işverenler de ağır mali baskı altında. Üretim çarkları durma noktasına gelirken şirketler peş peşe konkordato ilan ediyor. Yalnızca nisan ayında 199 geçici mühlet, 136 kesin mühlet kararı verilirken 87 başvuru reddedildi. 1 ayda 10 şirket hakkında iflas kararı çıktı.

REKORA DOĞRU

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu verilerine göre 2025’in ilk dört ayında konkordato talepleri 2024’e göre rekor seviyede arttı.

• Geçici mühlet kararları yüzde 145 artarak 782’ye ulaştı.

• Kesin mühlet kararı verilen şirket sayısı yüzde 287 artışla 526 oldu.

• Konkordato talebi reddedilen şirket sayısı yüzde 95 artarak 333’e yükseldi.

• İflas kararı verilen şirket sayısı yüzde 51,4 artışla 53’e çıktı.

KEPENKLER BİR BİR İNİYOR

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, konkordato tablosunu "Bu veriler birer sayı değil, birer çığlıktır. Türkiye’de ekonomi yönetilmiyor, savruluyor. Konkordato, artık şirketlerin değil, ülke ekonomisinin adı oldu" diyerek yorumladı. Fabrikaların dahi emlak sitelerinde kiralama ve satışa açıldığını anlatan Meriç, "Fabrikalar üretim için değil, kurtulmak için elden çıkarılıyor. Kredilere ulaşılamıyor, enerji maliyetleri öngörülemiyor, talep yok. Üretici kârı değil, iflası konuşuyor" dedi.

Önemli sanayi kentlerinden Antep'te de fabrikalar satılıyor. Kentte 140 fabrika satışa açılırken 120 fabrika için ise kiralık ilanı verildi. CHP'li Meriç, "Gaziantep bir zamanlar ihracatın yıldızıydı. Şimdi sanayi bölgelerinde sessizlik var. İşçi arayan değil, müşteri bekleyen fabrikalar var. Bu tablo, sadece bir ekonomik çöküş değil; üretim kültürünün, emeğin ve umudun çöküşüdür" diye konuştu.