Konkordatoya fren hazırlığı

Ekonomi Servisi

Adalet Bakanlığı, konkordato süreçlerinde "suiistimalleri önlemek" için düğmeye bastı, Cebri İcra Kanunu Taslağı hazırlandı. Konkordatoların önüne ekonomi politikalarıyla geçemeyen iktidar, hapis cezası ile başvuruları dizginlemeye çalışacak. Taslağa göre "yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan firmalara" bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Amacın, konkordato sistemini “zaman kazanma aracı” olarak kullanan şirketlere karşı caydırıcılık olduğu belirtildi.

Krizin kendini hissettirmesiyle borçluluğu yönetemeyerek mali darboğaza giren işletmeler, borçlarını yeniden yapılandırmak için konkordato ilanına yöneldi. Ancak bazı firmaların bu mekanizmayı kötüye kullanarak yalnızca zaman kazanmak amacıyla süreci uzattığı, bu durumun alacaklıları mağdur ettiği söylendi.

Adalet Bakanlığı, yaşanan suiistimalleri önlemek için Cebri İcra Kanunu Taslağı hazırladı. Düzenleme, konkordato sürecini manipüle eden firmalara yaptırımlar getiriyor. Yanıltıcı beyanlarla geçici ya da kesin mühlet elde etmeye çalışanlar veya konkordato projesini hileyle onaylatanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası alacak. Yeni düzenlemeyle, mali durumunda somut bir iyileşme göstermeyen borçlular, yeniden konkordato talep edemeyecek. Borcun ödenmesini sağlayacak yeni bir kaynak yaratılmadıkça ikinci bir başvuru mahkeme tarafından kabul edilmeyecek. Ayrıca başvuru tarihinden önceki altı ay içinde adresini değiştiren şirketlerin konkordato talepleri geçersiz sayılacak.

MÜHLETE ERİŞİM ZOR

Ekonomik kriz, firmaların konkordato taleplerini artırırken mahkemeler artık mühlet değil, iflasa hükmediyor. Şirketlerin kolaylıkla başvurabildiği, KOBİ’lerin ise maliyetlerini dahi karşılayamadığı konkordato mühletleri için borsa oluştu. Süreç, bazı işletmeler için haksız kazanç aracına dönüştü. Konkordato ilan eden şirketler, bu yolla borçlarını erteleyerek piyasaya karşı olan yükümlülüklerini geciktiriyor. Bu durum, özellikle küçük üreticiler ve esnafın alacaklarını tahsil edememesine yol açıyor. Konkordato sürecinde üç komiser görevlendiriliyor: ikisi mali konularda uzman, biri ise hukukçu. Ancak bazı komiserlerin, şirketlerin talep ettiği doğrultuda raporlar hazırladığı öne sürülüyor. BirGün’ün daha önce de gündeme getirdiği gibi sektör kaynakları, raporların 15 bin ile 50 bin dolar arasında ücretle hazırlandığını iddia ediyor.

Başvurular en çok küçük ve orta ölçekli işlemeleri zorluyor. İşlemler için gereken yaklaşık 1 milyon liralık tutarı KOBİ’ler karşılayamıyor ve borçlarını erteleyemiyor. Sistem, burada da büyük işletmelere yarıyor. Öte yandan kriz, onlarca yıldır faaliyet gösteren şirketlerin birer birer kepenk indirmesine neden oluyor. Her gün yeni şirketler konkordato için mühlet alıyor.

Son olarak 45 yıldır faaliyet gösteren Bursa merkezli Mavi Ay Yatak firması konkordato mühleti aldı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mavi Ay Yatak’ın da aralarında bulunduğu Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş., Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi.