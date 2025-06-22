Konsept tadilat para yuttu

Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra, “Kamu zararı ve usulsüzlük” iddialarının merkezine oturan PTT’’nin, “Yeni Konsept Düzenlemesi” için harcadığı para belli oldu. İdarenin, “Hizmet kalitesini artırmak ve müşterilerine daha konforlu hizmet sunmak” amacıyla şubelerinde 2019-2025 döneminde yaptırdığı çalışmalar için kesenin ağzının açıldığı öğrenildi.

PTT’nin yeni konsept iş yerleri için yaptığı harcama,, kurumu batağa sürükleyen uygulamalara ışık tuttu. Şubelerin yeni konsepte uyumlu hale getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar için 2019-2025 döneminde 100 milyon TL’den fazla para harcandığı belirlendi.

YENİ KONSEPT

PTT’nin, “Yeni konsept” adı altında şubelerinde yaptığı çalışmalar için ödenen para, CHP Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız’ın sorusuna verilen yanıt ile ortaya konuldu. PTT yönetimi, kurumun mali hesaplarının görüşüldüğü komisyon toplantısında sorulan, “Yeni konsept’ çalışmaları kapsamında 2019 yılından bugüne yapılan tadilatlar için ne kadar ödenmiştir?” sorusuna yazılı yanıt gönderdi.

251 ŞUBEDE YAPILDI

BirGün’ün ulaştığı yanıt, PTT’nin kasasından tadilat için çıkan fahiş tutarı gözler önüne serdi. PTT, 2019-2025 döneminde 66 müdürlük ve 185 şube olmak üzere toplam 251 işyerinde, “Yeni konsept” adı altında çalışmalar yaptı. Tadilatların 158’i ihale, 93’ü ise doğrudan temin yoluyla gerçekleştirildi.

REKOR HARCAMA

Çalışanlarının düşük ücretlere mahkum edilmesi özlük haklarının gasp edilmesi iddiaları ile gündeme gelen PTT’nin, “Yeni konsept tadilatları” adı altında harcadığı para ise dudak uçuklattı. PTT yönetiminin açıkladığı verilere göre, “Yeni Konsept Tadilatları” için 2019-2025 döneminde toplam 100 milyon 778 bin 201 TL kaynak kullanıldı.

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DÖNÜŞÜM SANCISI

PTT’nin bazı merkezlerinin dönüşüm maliyetleri şöyle:

• Mustafa Kemal PTT Merkezi: 396 bin TL

• Natoyolu PTT Merkezi: 376 bin 250 TL

• Buhara PTT Merkezi: 443 bin TL

• Karaisalı PTT Merkezi: 178 bin 500 TL

• Keresteciler PTT Merkezi: 332 bin 750 TL

• Armutlu PTT Şubesi: 165 bin TL