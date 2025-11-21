Konser biletleri karaborsaya düşen Tarkan, 4 yeni konser daha duyurdu

Tarkan’ın İstanbul’da ocak ayında vereceği dört konser için biletler satışa çıkar çıkmaz tükenmiş, çevrimiçi platformlarda 80 bin TL’yi aşan fiyatlarla karaborsaya düşmüştü. Yoğun talebin ardından sanatçı, Ocak ayı takvimine dört yeni konser tarihi daha eklediğini duyurdu.

KONSERLER AYNI YERDE

Tarkan, daha önce 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sahne alacağını açıklamıştı. Biletlerin saniyeler içinde bitmesi üzerine sosyal medya ve bilet platformlarında büyük bir yoğunluk oluşmuş, bazı kategorilerde fiyatlar 30 bin TL’ye kadar yükselmiş, karaborsa satışlarda ise rakamların 80 bin TL’yi aştığı görülmüştü.

Sanatçı, yaşanan yoğun ilgi karşısında konser serisini genişleterek Volkswagen Arena’da; 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde dört yeni konser daha vereceğini duyurdu.

Böylece Tarkan’ın İstanbul takvimi toplam sekiz konsere çıkmış oldu.

Tarkan’ın yeni konser biletlerinin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

BİLETLER NE ZAMAN

Volkswagen Arena sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konser biletlerinin 24 Kasım Pazartesi günü 11:00’de Biletix’ten satışa sunulacağını duyurdu.