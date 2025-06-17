Konser biletleri satışa çıktı: Justin Timberlake 11 yıl aradan sonra İstanbul'da

Biletinial, dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Justin Timberlake'in İstanbul konser biletlerini satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Timberlake, 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul konseriyle Türk hayranlarıyla buluşacak.

2025 dünya turnesine devam eden Timberlake, konser provası yaparken çekilen görüntülerini hayranlarıyla paylaştı.

En son Litvanya ve Danimarka'daki hayranlarıyla buluşan müzisyenin 30 Temmuz'daki İstanbul konserine sayılı günler kaldı.

Timberlake, prova esnasında müzisyen arkadaşlarıyla şakalaştığı, dans figürleri ve koreografi çalıştığı, şarkı söylediği ve ekibine yardım ettiği eğlenceli anları "Perde arkasında görmediğiniz anlar" notuyla yayınladı.

Konser, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial işbirliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda gerçekleşecek.