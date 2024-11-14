Konser harcamalarına standart getirecek

Haber Merkezi

CHP’nin belediyelerin konser ve etkinlik harcamalarına bir standart getirmek amacıyla harekete geçeceği öğrenildi. Bu kapsamda kasım ayının sonunda, CHP’li belediyelerin düzenlediği etkinliklere bir düzen getirmek amacıyla 21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı, genel merkezin ilgili genel başkan yardımcılığıyla bir toplantı planlıyor. Toplantıda, 2025 yılında belediyelerin özel günlerde düzenlenen etkinliklerinin çerçevesi çizilecek.

Toplantıda, belli bir standart oluşturulması ve partinin bu konudaki yönergesinin de belirlenmesi amaçlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye’sinin (ABB) 29 Ekim kutlamaları dolayısıyla düzenlenen Ebru Gündeş konseri sonrası belediyenin konser için ödediği ücret tartışmalara neden olmuştu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, pazartesi yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

CHP’nin belediyelerin konser ve etkinlik harcamalarına bir standart getirmek amacıyla harekete geçeceği öğrenildi. Bu kapsamda kasım ayının sonunda, CHP’li belediyelerin düzenlediği etkinliklere bir düzen getirmek amacıyla 21 il ve 14 büyükşehir belediye başkanı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında bir toplantı yapacak. Toplantıda, 2025 yılında belediyelerin özel günlerde düzenlenen etkinliklerinin çerçevesi çizilecek.