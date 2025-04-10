Konser öğrencileri gülümsetti

Uşak Belediyesi, sınav haftasında üniversite kampüsüne giden öğrencilere motivasyon amacıyla belediye otobüsüne bando getirdi. Yeni kurulan Uşak Belediyesi Bandosu, üniversite hattında ücretsiz yolcu taşıyan belediye otobüsünde sergiledikleri performansla öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Otobüse binen herkesin önce şaşkınlıkla ardından gülümsemeyle tepki verdiği etkinlikte Belediye Bandosu üyeleri birbirinden güzel ve coşkulu ezgileri dinleyicileri için sergiledi. Profesyonel müzisyenlerden oluşan 14 kişilik ekip yol boyunca enstrümanlarıyla neşeli şarkılara hayat verdi. Zaman zaman şarkılara eşlik eden zaman zamansa ritimlere kapılıp dans eden yolcular keyifli bir yolculuk yaparak sınav stresini atma şansı yakaladı. Uşak’ta bu tarz etkinlikler olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, müzikle güne başlamaktan çok büyük keyif aldıklarını söylediler.